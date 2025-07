Dynamiczne warunki pogodowe związane z niżem genueńskim, który od wczoraj przemieszcza się nad Polską, mogą okazać się dokuczliwe również dla właścicieli samochodów osobowych. W jednym z ostatnich komunikatów, opublikowanych na platformie X, warszawska policja przypomniała o kilku podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Stosowanie się do nich pomoże uchronić pojazdy przed zniszczeniem i uniknąć strat finansowych.

Niż genueński Gabriel postawił wszystkie służby w najwyższy stan gotowości. Wszystko z powodu spodziewanego załamania pogody, które może powodować liczne utrudnienia. Spodziewane są intensywne opady deszczu, silny wiatr i gwałtowne burze. To niebezpieczne warunki, które mogą doprowadzić do wielu zniszczeń, także w przypadku samochodów.

Policja zaapelowała do kierowców o śledzenie bieżących prognoz i stosowanie się do instrukcji, które mogą pomóc w zabezpieczeniu pojazdów przed zniszczeniami. Specjalny post w tej sprawie został opublikowany na profilu "Policja Warszawa" na portalu X (dawniej Twitter).

W pierwszej kolejności policja zwróciła się do właścicieli samochodów osobowych, które parkują garażach podziemnych. Choć w wielu sytuacjach jest to bezpieczne schronienie przed gwałtownymi zjawiskami pogodowymi, to w przypadku niżu Gabriel może być inaczej. Pamiętajmy, że niż genueński charakteryzuje się intensywnymi opadami deszczu.