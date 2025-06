W ramach inwestycji przewidziano również budowę dwóch nowych dróg gminnych o łącznej długości około 6 kilometrów. Zostaną one poprowadzone równolegle do Zakopianki, w śladzie obecnych dróg serwisowych. Na ich zakończeniach zaplanowano budowę rond, które mają skutecznie rozprowadzać ruch na sieć lokalnych połączeń drogowych.

Obecnie na odcinku drogi krajowej nr 7 w Głogoczowie funkcjonują trzy lewoskręty, które - jak podkreślają drogowcy - stanowią poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa uczestników ruchu. Planowana rozbudowa zakłada ich całkowitą likwidację. Ruch lokalny zostanie poprowadzony nowymi, bezkolizyjnymi połączeniami dzięki budowie węzłów i rond. To znacząco wpłynie na poprawę bezpieczeństwa - zwłaszcza że skręty w lewo na trasach o dużym natężeniu ruchu należą do najbardziej ryzykownych manewrów. W ciągu ostatnich czterech lat na tym fragmencie drogi doszło do 23 wypadków, w których zginęły trzy osoby, a 47 zostało rannych.