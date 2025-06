Podczas zatrzymania przy mężczyźnie znaleziono elektroniczne urządzenie przypominające konsolę przenośną. W rzeczywistości był to specjalistyczny sprzęt do przełamywania systemów bezkluczykowego dostępu w samochodach. Tego typu urządzenia, nazywane potocznie "gameboyami", są produkowane głównie w Bułgarii i trafiają do przestępców w całej Europie - także do Polski.