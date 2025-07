Osiągnięte porozumienie nadal oznaczać będzie wzrost cen europejskich samochodów w USA, ale nie tak duży jak jeszcze do niedawna nam groził. W czasach administracji prezydenta Bidena cła na pojazdy wynosiły jedynie 2,5 proc., ale Trump dołożył do nich kolejne 25 proc. (co dawało w sumie cła na poziomie 27,5 proc.), a w niedawnych zapowiedziach groził, że od 1 sierpnia cła mogą wzrosnąć do 30 proc. W tym kontekście umowa na 15-procentowe cła wydaje się dość korzystna.