W przypadku opisanym przez lokalne media, kierowca zaparkował samochód w Vicenzie, niedaleko sanktuarium Monte Berico. Auto miało lekko opuszczone szyby - na około 10 cm. Po powrocie właściciel zastał za wycieraczką mandat opiewający na 42 euro (ok. 180 zł). W uzasadnieniu pojawił się zarzut... "podżegania" do kradzieży.

Takie podejście może budzić kontrowersje wśród turystów, którzy przyzwyczajeni są do bardziej liberalnych praktyk w innych krajach Europy. Jednak włoskie służby tłumaczą to dbałością o prewencję i bezpieczeństwo. Uważają, że kierowca musi przewidywać możliwe scenariusze - w tym ryzyko kradzieży czy przypadkowego uruchomienia pojazdu przez osoby trzecie.

Włoski przypadek pokazuje, jak ważne jest dostosowanie się do przepisów obowiązujących w danym kraju. To, co w Polsce może uchodzić za błahostkę, gdzie indziej może być potraktowane jako wykroczenie. Uchylone szyby, kluczyki w środku, niewłaściwe zaparkowanie na pochyłości - wszystko to może zakończyć się mandatem, a nawet odholowaniem auta.