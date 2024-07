Spis treści: 01 Mandat za korzystanie z klimatyzacji. Nawet 2 tys. zł

02 Czy można używać klimatyzacji na postoju w Polsce?

03 Jak szybko schłodzić samochód?

W dzisiejszych czasach większość kierowców nie wyobraża sobie, by w upalne dni jeździć bez skorzystania z klimatyzacji. Oczywiście nie ma nic za darmo i za chęć podniesienia komfortu podróżowania przyjdzie nam zapłacić w czasie tankowania. Ale to nie jedyna okoliczność, kiedy poniesiemy koszty korzystania z klimatyzacji. Może okazać się, że za niewłaściwe używanie tego układu policjant wręczy nam mandat.

Mandat za korzystanie z klimatyzacji. Nawet 2 tys. zł

Najwyższego mandatu za to przewinienie możemy spodziewać się we Włoszech. Włoski kodeks drogowy jest w tej kwestii bardzo precyzyjny. W artykule 157 zapisano, że "zabrania się pozostawiania włączonego silnika podczas postoju pojazdu w celu utrzymania działającej klimatyzacji w pojeździe". Chęć schłodzenia wnętrza auta może się zakończyć dla nas dość boleśnie. Włoskie prawo przewiduje, że za to wykroczenie grozi od 223 do 444 euro. Przy obecnym kursie walut oznacza to, że polski turysta, który nie przestudiował wcześniej lokalnych przepisów drogowych może zapłacić równowartość od ok. 950 zł do nawet ok. 1,9 tys. zł. Warto tutaj dodać, że policja jest pod tym względem bardzo zasadnicza i raczej nie powinniśmy się spodziewać, że ostatecznie zakończy się na samym pouczeniu.

Reklama

Nie tylko osoby podróżujące do Włoch powinny zdawać sobie sprawę z istnienia takich przepisów. Mandat za takie wykroczenie można otrzymać również w Hiszpanii. Dokładniej w Madrycie. Spore emocje w krajowej przestrzeni publicznej wzbudzają przepisy przyjęte przez radę miasta w 2018 roku. Tak zwane "rozporządzenie o zrównoważonej mobilności" określa, że pozostawienie włączonego silnika w aucie na postoju oznacza mandat w wysokości 100 euro (ok. 430 zł). Z racji, że do działania układu klimatyzacji potrzebna jest uruchomiona jednostka napędowa, możemy być pewni, że chęć schłodzenia auta może zakończyć się karą. Podobnych przepisów związanych z pozostawieniem uruchomionego silnika należy spodziewać się również w innych krajach Europy - np. w Niemczech czy Austrii.

Czy można używać klimatyzacji na postoju w Polsce?

W naszym kraju sprawa wygląda bardzo podobnie. Zgodnie z art. 60 pkt 2 Kodeksu drogowego kierujący nie może:

pozostawiać pracującego silnika w czasie postoju na obszarze zabudowanym

używać pojazdu w sposób powodujący uciążliwości związane z nadmierną emisją spalin do środowiska lub nadmiernym hałasem

oddalać się od pojazdu, gdy silnik jest w ruchu

W efekcie kierowca, który zostawia włączony silnik w aucie, może być pociągnięty do odpowiedzialności z trzech paragrafów. Za każdy z nich taryfikator przewiduje osobną grzywnę.

100 zł - pozostawienie włączonego silnika

300 zł - korzystanie z pojazdu w sposób nadmiernie emitujący spaliny

50 zł - oddalenie się od pojazdu z włączonym silnikiem

Jak szybko schłodzić samochód?

Kabina auta pozostawionego na słońcu bardzo szybko może nagrzać się do temperatury 60-70 stopni Celsjusza. Jak w związku z tym schłodzić wnętrze auta, by nie narazić się na mandat? Przede wszystkim lepiej jest zapobiegać niż leczyć i w związku z tym warto pomyśleć o tym, gdzie i jak zaparkujemy nasze auto. Jeżeli nie uda się znaleźć zacienionego miejsca, należy ustawić się tyłem do słońca - dzięki temu fotele i deska rozdzielcza nagrzeją się w mniejszym stopniu. Ponadto powierzchnia tylnej szyby jest mniejsza niż przedniej, a więc jest szansa, że temperatura wewnątrz będzie niższa.

Po tym jak zasiądziemy do auta, powinniśmy skierować nawiewy na szybę, by zimne powietrze nie spowodowało szoku termicznego u pasażerów. Do tego od razu po ruszeniu dobrze jest otworzyć wszystkie szyby, dzięki czemu gorące powietrze szybciej wydostanie się z auta. Dobrym pomysłem jest również, by po pewnym czasie ustawić wewnętrzny obieg klimatyzacji, by układ czerpał już schłodzone powietrze z kabiny, a nie z zewnątrz.

W przypadku automatycznych układów klimatyzacji istotne jest odpowiednie ustawienie temperatury. Przyjmuje się, że między temperaturą wewnątrz i na zewnątrz samochodu nie powinna wynosić więcej niż 6-8 stopni Celsjusza.