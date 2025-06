Premiera E-208 GTi też zresztą odbyła się na torze Le Mans, dzień przed startem najtrudniejszego wyścigu świata. Doświadczenie z serii długodystansowych zawodów przełożyło się bezpośrednio na rozwiązania dotyczące kontroli temperatury napędu (między innymi odprowadzania ciepła) i odzysku energii, jak powiedział nam jeden z inżynierów odpowiedzialnych za wyczynowy model 9X8.

Peugeot E-208 GTi to aktualnie najszybszy model marki

Sercem E-208 GTi jest silnik elektryczny rozwijający moc 280 KM i moment obrotowy 345 Nm, który przenoszony jest na przednie koła. Przyspieszenie od zera do setki zajmuje 5,7 s, ale prędkość maksymalną, z uwagi na ochronę baterii, ograniczono do 180 km/h.

Dla porównania, ostatni spalinowy 208 GTi 30th z jednostką 1.6 THP o mocy 208 KM rozpędzał się do 100 km/h w 6,5 s. Postęp jest, pytanie, czy w modelach GTi chodzi wyłącznie o cyferki, czy też bardziej o wrażenia z jazdy?

Aby kierowca czuł, że prowadzi auto, dla którego zakręty nie są wyzwaniem, tylko zabawą, zdecydowano się na mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu zintegrowany z przekładnią. Ma on zapewnić precyzyjne prowadzenie w zakrętach i zwiększyć zwinność podczas dynamicznej jazdy.

Czerwony lakier nawiązuje do koloru protoplasty z lat 80., czyli modelu 205 GTi Szymon Piaskowski INTERIA.PL

Do dyspozycji będzie też tryb Sport, w którym interwencje elektronicznych systemów są ograniczone, by móc jeździć nie tylko na limicie, ale też poza nim - jednym słowem, aby E-208 GTi dał kierowcy możliwość oglądania świata także przez boczną szybę w kontrolowanym poślizgu. Do wyboru będą także bardziej codzienne tryby - Normal i Eco.

Peugeot 208 E-GTi ma pół-wyczynowe opony i kultowe obręcze

Układ jezdny w stosunku do "cywilnej" wersji E-208 został kompletnie zmodyfikowany. Rozstaw kół poszerzono o 56 mm z przodu i 27 mm z tyłu, jednocześnie obniżając nadwozie o 30 mm.

Zastosowano specjalne sprężyny i nowe amortyzatory oraz tylny stabilizator. Koła obute są standardowo w opony Michelin Pilot Sport Cup 2 w rozmiarze 215/40 R18, montowane na charakterystycznych 18-calowych felgach z perforowaną strukturą nawiązującą do kultowych "dziurkowanych" obręczy z 205 GTi. Tego typu nawiązań do seniora rodu jest zresztą dużo, dużo więcej.

Przednie hamulce to zupełnie nowa konstrukcja. Mają zapewniać efektywne hamowanie nawet podczas sportowej jazdy Szymon Piaskowski INTERIA.PL

Układ hamulcowy także opracowano od podstaw. Z przodu zastosowano tarcze o średnicy 355 mm z czterotłoczkowymi zaciskami. Konstrukcja została zoptymalizowana pod kątem chłodzenia i ma zapewniać stałą siłę hamowania nawet podczas intensywnej jazdy torowej. Z tyłu pozostawiono standardowe zaciski z E-208 - podobno te są wystarczające.

Jaki zasięg ma Peugeot E-208 GTi?

Akumulator o pojemności brutto 54 kWh został zoptymalizowany pod kątem sportowej jazdy. Układ chłodzenia i zarządzanie energią zaprojektowano specjalnie dla wysokich obciążeń termicznych podczas intensywnej eksploatacji - właśnie na tym polu wiele do powiedzenia mieli ci, którzy na co dzień zajmują się wyczynowym 9X8. W rozmowach z nami przyznali, że chodzi między innymi o to, w jaki sposób ułożone są poszczególne cele.

Emblemat GTi powraca na nadwozie Peugeota po 4 latach przerwy. Ostatnim modelem z tym oznaczeniem było 308, którego produkcję zakończono w 2021 roku Szymon Piaskowski INTERIA.PL

Zasięg? Według cyklu WLTP (tryb mieszany) Peugeot E-208 GTi przejedzie maksymalnie 350 km, realnie może być to nawet 100 km mniej i to wcale nie podczas jazdy po torze.

Peugeot E-208 GTi ma wnętrze inspirowane 205 GTi

Czerwień to kolor, który jest flagową barwą E-208 GTi - podobnie jak w protoplaście z lat 80. Nadwozie dostępne jest w ekskluzywnym jasnoczerwonym kolorze.

Charakterystyczne czerwone akcenty pojawiają się na nadkolach, wokół emblematów, w reflektorach i na zaciskach hamulcowych. Dolne partie zderzaków otrzymały subtelne modyfikacje aerodynamiczne, w tym przedni spojler i tylny dyfuzor z małym światłem przeciwmgłowym LED wykończonym w błyszczącej czerni - to ostatnie to również nawiązanie do modeli wyczynowych.

W kabinie też mamy prawdziwy festiwal czerwieni. Czerwone są dywaniki, wykładziny i pasy bezpieczeństwa. Fotele ze zintegrowanymi zagłówkami inspirowane są tymi z 205 GTi 1.9, z charakterystycznym centralnym czerwonym pasem biegnącym przez siedzisko i oparcie. Czerwona siateczka po prawej stronie foteli to także o bezpośrednie nawiązanie do 205 GTi 1.6. Kompaktowa kierownica obszyta perforowaną czerwoną skórą połączoną z Alcantarą dopełnia sportowego charakteru wnętrza.

Kierownica przeszyta alcantarą świetnie leży w dłoniach, fotel można opuścić nisko Szymon Piaskowski INTERIA.PL

Czerwień panuje także w multimediach, które nieznacznie "przeprogramowano" - głównie pod kątem informacji związanych z pracą napędu. Inżynierowie Peugeota nie oparli się pokusie i zastosowali system sztucznego generowania dźwięku silnika - symuluje on brzmienie jednostek spalinowych, choć na szczęście można go wyłączyć.

Przednie fotele są tak świetne, na jakie wyglądają; czerwony pasek to nawiązanie do foteli legendarnego 205 GTi Szymon Piaskowski INTERIA.PL

Ile trwa ładowanie Peugeota E-208 GTi?

Domowa stacja o mocy 7,4 kW naładuje akumulator w 4 godziny i 40 minut. W przypadku ładowania prądem stałym maksymalna moc wynosi 100 kW, a naładowanie "baterii" od 20 do 80 proc. ma trwać około pół godziny. E-208 GTi oferuje również funkcję V2L pozwalającą na zasilanie urządzeń zewnętrznych bezpośrednio z akumulatora pojazdu, na przykład podładowanie roweru elektrycznego czy hulajnogi.

Kiedy Peugeot E-208 GTi trafi na rynek?

Dla tych, którym Peugeot E-208 GTi się spodobał i zamierzają popędzić do salonów, mamy wiadomość, że przyjmowanie zamówień na nowy model rozpocznie się dopiero w połowie 2026 roku.

Nowa szata graficzna multimediów z przewodnim kolorem czerwonym; system będzie pokazywał nowe informacje dotyczące stanu akumulatorów Szymon Piaskowski INTERIA.PL

Ile będzie kosztować ten model? 155-konna odmiana E-208 wyceniona jest na nieco ponad 155 tys. zł, więc można spodziewać się, że wersja GTi będzie ocierać się, a być może nawet przekraczać, granicę 200 tysięcy.

Auto nadal jest w fazie rozwoju - Peugeot pracuje między innymi nad możliwościami personalizacji oraz kolorami nadwozia (na razie zaprezentowano czerwony i biały). Czy E-208 GTi zyska status kultowego, tak jak 205 GTi? Odpowiedzmy w ten sposób - po świecie nadal jeździ 50 z 300 tysięcy wyprodukowanych egzemplarzy klasyka.

