Zaparkowany na słońcu samochód szybko staje się prawdziwą klatką gorąca. Już po kilkunastu minutach ekspozycji na bezpośrednie promienie słoneczne temperatura wewnątrz kabiny może wzrosnąć o ponad 20 stopni w stosunku do temperatury zewnętrznej. W szczególnie gorące dni, gdy termometry pokazują ponad 30 stopni, wnętrze auta może nagrzać się do niebezpiecznych 60-70 stopni Celsjusza.

Taka temperatura stanowi zagrożenie nie tylko dla komfortu pasażerów, ale także dla elementów wyposażenia samochodu. Wysokie temperatury mogą doprowadzić do pęknięć deski rozdzielczej, deformacji plastikowych elementów, blaknięcia tapicerki, a nawet uszkodzenia elektroniki pokładowej. Dodatkowo, dotknięcie rozgrzanej kierownicy czy skórzanych foteli może być bolesne.

Skutecznym sposobem na obniżenie temperatury w zaparkowanym samochodzie jest zastosowanie maty termicznej na przedniej szybie. To proste rozwiązanie może zmniejszyć temperaturę wewnątrz pojazdu nawet o 10 stopni.

Mata termiczna działa na zasadzie odbijania promieni słonecznych. Jej specjalna powierzchnia, najczęściej w kolorze srebrnym, skutecznie blokuje dostęp światła słonecznego do wnętrza kabiny. Dzięki temu zapobiega nagrzewaniu się deski rozdzielczej, kierownicy i innych elementów wyposażenia, które normalnie absorbowałyby ciepło i oddawały je do otoczenia.

Na rynku dostępne są różne typy osłon przeciwsłonecznych. Najpopularniejsze to maty z ramkami montowanymi za pomocą przyssawek, które łatwo przylegają do szyby. Alternatywą są rolety z siatki PCV, które można szybko rozłożyć i zwinąć w razie potrzeby.

Szczególnie praktyczne są maty dwustronne, które można wykorzystywać przez cały rok. Ich srebrna strona odbija promienie słoneczne latem, podczas gdy ciemna powierzchnia pomaga chronić szybę przed oszronieniem zimą. Takie rozwiązanie to inwestycja na lata, która sprawdzi się w każdych warunkach pogodowych.

Mata termiczna to nie jedyny sposób na walkę z upałem w samochodzie. Warto również stosować inne metody. Przed odjazdem należy dokładnie przewietrzyć pojazd, otwierając wszystkie drzwi na kilka minut. Podczas jazdy pomocne może być uchylenie szyb, co pozwala na wymianę powietrza i szybsze ochłodzenie kabiny przez klimatyzację.

Ile kosztuje mata termiczna do auta?

Koszt dobrej maty termicznej to zwykle od około 20 do nieco ponad 100 złotych, w zależności od rozmiaru. Dobre maty można kupić nie tylko w sklepach motoryzacyjnych czy na portalach ogłoszeniowych, czasem lądują one także w asortymencie sklepów takich jak Lidl czy Biedronka, szczególnie w trakcie sezonu letniego.