Od 14 grudnia 2024 roku we Włoszech obowiązują znacznie surowsze kary za wykroczenia drogowe. Szczególnie wzrosły mandaty za przekraczanie prędkości, używanie telefonu oraz jazdę pod wpływem alkoholu lub narkotyków.

Jak wysokie są mandaty we Włoszech?

Nowe stawki mandatów we Włoszech prezentują się następująco: parkowanie w niedozwolonym miejscu kosztuje od 45 euro, przekroczenie prędkości o 20 km/h to minimum 175 euro, a za jazdę szybszą o ponad 50 km/h trzeba zapłacić co najmniej 545 euro. Niezapięcie pasów bezpieczeństwa wiąże się z karą od 85 euro, używanie telefonu podczas jazdy od 165 euro, przejazd na czerwonym świetle od 170 euro, a jazda pod wpływem alkoholu od 545 euro.