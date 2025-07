Zgodnie z art. 50a ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym, pojazd pozostawiony bez tablic rejestracyjnych lub taki, którego stan wskazuje na to, że nie jest używany przez właściciela, może zostać usunięty z drogi przez straż miejską lub policję na koszt właściciela lub posiadacza.

Kluczowe jest miejsce, gdzie pozostawiony stoi nieużywany od lat samochód. Jeśli wrak znajduje się na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu, to cała procedura jest stosunkowo prosta. Jeżeli mamy podejrzenia, że pojazd jest porzucony lub nosi znamiona nieużytkowanego, należy zgłosić ten fakt na policję lub straż miejską. Funkcjonariusze mogą zlecić odholowanie wrastającego samochodu na strzeżony parking, a kosztami zostanie obciążony jego właściciel.

Sytuacja staje się znacznie trudniejsza w momencie, gdy wrak został zaparkowany na terenie prywatnym lub drodze wewnętrznej, bo nawet służby mają ograniczone możliwości działania. Zainterweniować mogą jedynie w przypadku, gdy pojazd stanowi zagrożenie bezpieczeństwa lub utrudnia ruch. W zdecydowanej większości interwencja zakończy się próbą skontaktowania z właścicielem porzuconego samochodu oraz - w przypadku powodzenia - namową do usunięcia pojazdu.

Wspólnoty mieszkaniowe czy spółdzielnie mają pewny sposób, aby poradzić sobie z problemem porzuconych pojazdów. Jeżeli teren nie jest odpowiednio oznakowany i nie obowiązuje na nim regulamin, zarządca może wezwać właściciela pojazdu do zapłaty za bezumowne korzystanie z gruntu, opierając się na przepisach Kodeksu cywilnego (art. 225 w związku z art. 224 §1 i art. 230). Znacznie lepszym sposobem jest oznakowanie terenu jako "strefy ruchu", co automatycznie daje służbom podstawę prawną do interwencji.