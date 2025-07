Butelka wody w aucie - jak dochodzi do pożaru?

Pełna butelka z przezroczystego plastiku działa dokładnie jak soczewka skupiająca. Promienie słoneczne przechodzące przez przednią szybę zostają skoncentrowane w jednym punkcie, tworząc temperaturę przekraczającą 400 stopni Celsjusza. To wystarczający żar, aby w ciągu sekund przepalić ciemny materiał tapicerki czy plastikowe elementy wnętrza.

Mechanizm działania jest identyczny z efektem lupy, którą dzieci wykorzystują do podpalania papieru. Różnica polega jedynie na tym, że w przypadku butelki w samochodzie ofiarą tego zjawiska stają się kosztowne elementy wyposażenia wnętrza.

Lokalna straż pożarna postanowiła odtworzyć to zdarzenie w kontrolowanych warunkach edukacyjnych. Eksperyment potwierdził obawy - wiązka światła skupiona przez butelkę z wodą osiągnęła temperaturę przekraczającą 400 stopni Celsjusza i przepaliła ciemny papier w ciągu kilku sekund.

Schowki na napoje w konsoli środkowej czy desce rozdzielczej to najgorsze możliwe miejsce dla przezroczystych pojemników w słoneczne dni - oczywiście w momencie, gdy opuszczamy pojazd. Bagażnik stanowi znacznie lepszą alternatywę, bo światło słoneczne nie może dotrzeć bezpośrednio do butelki.

Ryzyko pożaru to nie jedyny problem związany z pozostawianiem butelek z wodą w nagrzanym samochodzie. Eksperci ostrzegają przed potencjalnym wyciekaniem szkodliwych substancji chemicznych z plastiku do wody pod wpływem wysokich temperatur. Producenci opakowań to dementują, ale chyba lepiej dmuchać na zimne.