Występuje tu swoista hierarchia. Pierwszeństwo mają drogi dla rowerów, drogi dla pieszych i rowerów oraz pasy ruchu dla rowerów. To właśnie one powinny stanowić podstawowe miejsce poruszania się elektrycznymi hulajnogami..

Poruszanie się hulajnogą elektryczną po jezdni jest dozwolone wyłącznie w określonych warunkach. Podstawowym wymogiem jest ograniczenie prędkości do maksymalnie 30 km/h na danym odcinku drogi. W praktyce oznacza to głównie strefy zamieszkania, strefy ruchu oraz drogi wewnętrzne na osiedlach mieszkaniowych.

Hulajnogi elektryczne ograniczone do prędkości 20 km/h nie stanowią zagrożenia dla ruchu pojazdów poruszających się z podobną prędkością. Różnica prędkości pomiędzy hulajnogą a samochodami w strefie 30 km/h pozostaje na akceptowalnym poziomie. Przypomnijmy, że aby urządzenie nazwać hulajnogą, jej prędkość musi być ograniczona właśnie do 20 km/h. Wówczas nie trzeba jej ani rejestrować ani ubezpieczać.

Korzystanie z chodnika przez użytkowników hulajnóg elektrycznych jest dopuszczalne tylko w szczególnych przypadkach. Musi być spełniony warunek braku odpowiedniej infrastruktury rowerowej oraz ograniczenia prędkości na jezdni przekraczającego 30 km/h. Dodatkowo użytkownik hulajnogi zobowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności i dostosowania prędkości jazdy do tempa pieszych. W przepisach jednak konkretnej wartości nie podano, ale wyprzedzanie pieszych z prędkością powyżej 10-15 km/h z pewnością będzie uznane za niebezpieczne.

Dzieci poniżej 10. roku życia mogą korzystać z hulajnóg wyłącznie pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej. Młodzież w wieku od 10 do 18 lat musi posiadać kartę rowerową lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 bądź T. Osoby powyżej 18. roku życia mogą korzystać z hulajnóg bez dodatkowych uprawnień, ale brak prawa jazdy jakiejkolwiek kategorii nie zwalnia z obowiązku stosowania się do przepisów.