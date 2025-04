Polskie prawo surowo reguluje kwestie jazdy pod wpływem alkoholu, także jeśli chodzi o hulajnogi elektryczne. W tym przypadku, przepisy są równie rygorystyczne jak dla samochodów czy rowerów. Jazda w stanie po spożyciu alkoholu (czyli od 0,2 do 0,5 promila), jest wykroczeniem, za które grozi mandat w wysokości 1000 zł. Jednak gdy stężenie alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila, czyli stan nietrzeźwości, kara jest znacznie surowsza - mandat wynosi aż 2500 zł.

Jazda hulajnogą elektryczną po spożyciu alkoholu niesie za sobą różne konsekwencje. Warto jednak od razu zaznaczyć, że przepisy traktują hulajnogi elektryczne jako pojazdy niemechaniczne, co oznacza, że za kierowanie nimi w stanie nietrzeźwości nie grożą takie same sankcje, jak za prowadzenie samochodu. W skrajnych przypadkach, szczególnie gdy takie zachowanie prowadzi do wypadku, konsekwencje mogą być poważniejsze, włącznie z odpowiedzialnością karną za spowodowanie wypadku w stanie nietrzeźwości. To może oznaczać wysokie grzywny, a nawet pozbawienie wolności. Dodatkowo, nietrzeźwi kierowcy hulajnóg mogą dostać zakaz prowadzenia tego pojazdu, na okres zależny od decyzji władz.