Fotoradar rekordzista, bo tak określały go media, to jedno z najbardziej znienawidzonych urządzeń pomiarowych w Polsce. Wskazują na to powtarzające się na nim akty wandalizmu i uszkodzenia. Już drugi raz w ciągu ostatnich miesięcy, urządzenie zostało zdemolowane i nie może skutecznie egzekwować obowiązującego ograniczenia prędkości na Alejach Jerozolimskich w Warszawie. Co się stało tym razem?