Co ciekawe, w przypadku pozostałych rodzajów napędu zestawienie resortu przemysłu dzieli pojazdy na dwie grupy: "segment C" oraz "średnie SUV-y i crossovery".

Ze względu na brak modeli w segmencie C i średnich SUV-ów/crossoverów do obliczenia średniego zużycia LPG zostały wybrane najbardziej popularne modele pojazdów zasilanych LPG o mocy silnika 100-150 KM zarejestrowane jako nowe pojazdy w 2024

Jeszcze do niedawna, opracowywane przez Ministerstwo Przemysłu (wcześniej dokument tworzyło Ministerstwo Klimatu i Środowiska) porównanie średnich cen przejechania 100 km przez pojazdy z różnymi układami napędowymi nie uwzględniało możliwości ładowania samochodów elektrycznych z własnego gniazdka. Powodowało to głośne protesty właścicieli elektryków. Takie auta, w zdecydowanej większości kierowane są dziś do ludzi majętnych, którzy decydują się na nie właśnie po to, by ograniczyć koszty "tankowania" pojazdów.