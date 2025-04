Polska to jeden z największych rynków zbytu LPG w Europie. Nasz kraj jest niekwestionowanym liderem pod względem udziału aut z instalacją gazową w ogóle zarejestrowanych pojazdów. Z danych Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Pojazdów ACEA wynika, że w 2023 roku (najnowsze dane wg zestawienia VEHICLES ON EUROPEAN ROADS 2025) aż 12,7 proc. wszystkich aut w Polsce zasilanych było LPG. Dla porównania, w europejskiej stolicy autogazu - Włoszech - udział ten wynosi 7,4 proc. Na kolejnych miejscach są: Chorwacja (3,1 proc.), Słowacja (1,9 proc.) i Czechy (1,6 proc.).

Popularności LPG wśród nabywców nowych Dacii trudno się dziwić. Instalacja gazowa oferowana jest do drugiej wersji wyposażeniowej expression (bazowa to essential), ale dopłata do napędu ECO-G, bo tak w nomenklaturze Dacii oznaczane są auta z fabryczną instalacją gazową, wynosi zaledwie 1300 zł. Producent deklaruje, że Sandero ECO-G 100 zużywa średnio 6,5 l LPG na 100 km, co oznacza, że przy obecnych cenach pokonanie autem takiego dystansu kosztuje około 20 zł.