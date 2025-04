W ostatnim czasie Europa jest wręcz zalewana kolejnymi chińskimi markami, które chcą spróbować swoich sił na Starym Kontynencie. Wiele koncernów po „spróbowaniu” z jedną marką, szybko wprowadza do oferty kolejne. Przykładem jest choćby BYD, które jakiś czas temu wprowadziło do Europy kolejną markę ze swojej gamy - celującą w klientów segmentu premium Denzę.

Również koncern Chery nie zamierza się ograniczać i wprowadza do oferty w Europie kolejne marki. Obecnie Europejczycy mogą kupować auta należących do koncernu marek Omoda, Jaecoo oraz, tu nie będzie zaskoczenia, samego Chery.

Co więcej, samochody chińskiego koncernu są również sprzedawane w Europie także pod znakami firm z Europy. Przykładem jest włoska marka DR. Jej produkty oferowane są tylko w części Starego Kontynentu - oprócz Włoch trafiają również m.in. do Francji czy Hiszpanii. Wkrótce w Europie ma jednak zadebiutować kolejna marka z palety chińskiej grupy.

Jetour to nowa marka dla Europy. Kiedy się pojawi?

Na salonie samochodowym w Szanghaju przedstawiciele koncernu Chery zapowiedzieli, że jeszcze w trzecim kwartale tego roku do Europy trafi marka Jetour. W 2027 r. ma być obecna w większości krajów Starego Kontynentu, ale na wybranych rynkach pojawić się ma już rok wcześniej.

Na rynku chińskim obecnie najtańszym jest SUV Jetour Dashing. Samochód ma 4,5 metra długości, 1,9 m szerokości i blisko 1,7 m wysokości. Rozstaw osi to z kolei nieco ponad 2,7 metra.

W specjalnej ofercie można otrzymać go już za 93 900 yuanów. W przeliczeniu daje to zaledwie ok. 48,5 tys. złotych. W zamian otrzymujemy samochód wyposażony w silnik benzynowy 1,5 o mocy 156 KM i 230 Nm. Za obsługę przełożeń odpowiada dwusprzęgłowa skrzynia sześciobiegowa. Na wyposażeniu znajdziemy m.in. tempomat, kamerę cofania czy 12,8-calowy ekran. Oprócz napędów spalinowych samochody Jetoura oferują również hybrydy.