Producenci samochodów z Chin umacniają swoją pozycję na rynku, stając się realnym zagrożeniem dla zachodnich koncernów motoryzacyjnych. Według niedawnego raportu analityków z firmy Dataforce , w lutym 2025 roku odnotowano 64-proc. wzrost sprzedaży chińskich aut w porównaniu do lutego 2024 roku. Oznacza to, że europejscy nabywcy zakupili aż 38 902 pojazdy pochodzące z Państwa Środka.

Klienci zwracają uwagę, że za wyborem chińskiego auta przemawia głównie niska cena. Jednocześnie producenci z Państwa Środka w ostatnich latach zrobili ogromny postęp i dostosowali swoje auta do potrzeb europejskiego klienta. Już dziś ich modele są bardzo dobrze wykonane, bogato wyposażone oraz coraz bezpieczniejsze, na co wskazują kolejne testy zderzeniowe Euro NCAP. Czy jednak oznacza to, że w niczym nie ustępują europejskiej konkurencji?