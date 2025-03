Chińscy producenci samochodów wzmacniają swoją pozycję, stając się poważnym rywalem dla zachodnich koncernów. Z najnowszego raportu firmy analitycznej Dataforce wynika, że w lutym 2025 roku sprzedaż aut z Państwa Środka wzrosła o 64 proc. w porównaniu z tym samym okresem roku poprzedniego. Oznacza to, że do europejskich klientów trafiło już 38 902 pojazdy chińskich marek.

Największym zainteresowaniem cieszyły się modele wyposażone w układ hybrydowy typu plug-in, które nie podlegają unijnym cłom. Ich sprzedaż w lutym 2025 roku osiągnęła 4744 sztuki, co stanowi wzrost o 321 proc. w porównaniu do lutego 2024 roku.

Eksperci zauważają, że mimo dodatkowych opłat, niektóre modele elektryczne radzą sobie znacznie lepiej, niż początkowo przewidywano. Przykładem może być BYD Dolphin , którego sprzedaż wyniosła 1281 egzemplarzy, co oznacza wzrost o 139 proc. w porównaniu do roku ubiegłego. Również średniej wielkości crossover Polestar 4 odnotował znaczący wzrost, sprzedając 1247 sztuk.

Mocno rośnie popularność marki Leapmotor, która należy do Stellantisa. Marka odnotowała sprzedaż na poziomie 895 egzemplarzy, w porównaniu do zaledwie 15 w lutym 2024 roku. Większość tej liczby stanowił mały pojazd elektryczny T03, którego cena wynosi tylko 16 tys. euro. Od pewnego czasu model ten jest produkowany również w polskiej fabryce w Tychach, co powinno dodatkowo przyczynić się do wzrostu sprzedaży na rynku europejskim.