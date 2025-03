Jeszcze kilka lat temu niewiele osób w Europie słyszało o BYD . Dziś to największy chiński producent samochodów, który pod względem liczby sprzedanych aut elektrycznych wyprzedził nawet Teslę. Z produkcją na poziomie 4,27 miliona pojazdów rocznie, w skali globalnej ustępuje jedynie Toyocie i Volkswagenowi. W Chinach firma jest gigantem, a w Europie dopiero buduje swoją pozycję, a pomóc w tym mają dwa samowystarczalne zakłady.

W topowej wersji BYD SEALION 7 startuje do 100 km/h w 4,5 sekundy

Węgierska fabryka działa zgodnie z planem i rozpocznie produkcję pod koniec 2025 roku. Zakład w Turcji ma zacząć produkować samochody w połowie 2026 roku. Fabryka na Węgrzech w pierwszej fazie będzie miała roczną zdolność produkcyjną na poziomie 150 tys. pojazdów, a w drugiej fazie ta liczba wzrośnie do 300 tys. Podobną wielkość produkcji przewidziano także dla zakładu w Turcji.

To jednak nie koniec. Jak zapewnia szefowa BYD w Europie, Stella Li, dwie fabryki mogą okazać się niewystarczające do zrealizowania ambitnych planów rozwoju producenta. W związku z tym marka rozważa budowę trzeciego zakładu, a decyzja o jego budowie oraz lokalizacji ma zapaść w ciągu najbliższych dwóch lat.

Dotychczas chiński producent głównie polegał na eksporcie swoich samochodów elektrycznych do Europy. W kwietniu koncern ogłosił, że ze względu na rosnącą liczbę eksportowanych pojazdów, konieczne będzie znaczne zwiększenie floty transportowej. Aby sprostać temu wyzwaniu, firma zbudowała własny statek o nazwie "Hefei", którego oficjalna prezentacja miała miejsce we wrześniu 2024 roku. Jednostka ta jest w stanie jednorazowo przetransportować do 7 tys. pojazdów.