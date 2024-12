Spis treści: 01 Transport pojazdów z Chin do Europy to wyzwanie logistyczne

Chińscy producenci samochodów systematycznie umacniają pozycję na europejskim rynku i nawet w obliczu narzuconych ceł nie zamierzają spowalniać swojej ekspansji. Przykładem może być marka BYD, która w ciągu ostatnich lat poczyniła znaczące postępy, rozszerzając ofertę swoich pojazdów pod kilkoma markami.

Transport pojazdów z Chin do Europy to wyzwanie logistyczne

Niezmiennie wyzwaniem logistycznym pozostaje jednak transport samochodów z Chin do Europy. Największym problemem jest ograniczona dostępność statków przystosowanych do przewozu nowych pojazdów, co komplikuje morską część łańcucha dostaw. W kwietniu BYD ogłosiło, że eksportuje tak wiele pojazdów elektrycznych, iż konieczne będzie znaczne zwiększenie floty transportowej.

Aby sprostać temu wyzwaniu, firma zbudowała własny statek o nazwie "Hefei", którego oficjalna prezentacja odbyła się we wrześniu 2024 roku. Jednostka ta może jednorazowo przetransportować do 7 tys. pojazdów. W międzyczasie BYD rozpoczęło inwestowanie w budowę kolejnego transportowca o nazwie "Changzhou". Nowy statek miał dołączyć do floty jeszcze w tym roku. Tak też się stało.

Zdjęcie BYD eksportuje tak wiele pojazdów elektrycznych, iż konieczne było zwiększenie floty transportowej. / Getty Images

Drugi statek transportowy firmy BYD wypływa do Europy

Dyrektor generalny działu korporacyjnego BYD poinformował, że producent oficjalnie odebrał statek "Changzhou", który wkrótce wyruszy z kolejną dostawą samochodów. Mierzący blisko 200 metrów długości transportowiec jest w stanie przewieźć 7 tys. elektrycznych pojazdów. Jego nazwa pochodzi od chińskiego miasta, gdzie BYD buduje auta od początku 2022 roku. Nomenklatura pozostaje zatem zgodna z trendem.

Według wschodnich źródeł nowy statek został już zwodowany i przetestowany na krótkich odcinkach. Z sukcesem dostarczył partię 5 tys. samochodów elektrycznych do portów Lianyungang i Taicang w prowincji Jiangsu. Wkrótce oficjalnie wyruszy za ocean do Europy. Jednocześnie Changzhou to drugi statek w całości należący do BYD i trzeci w rosnącej flocie statków eksportowych producenta.

Zdjęcie Nowy statek został już zwodowany i przetestowany na krótkich odcinkach. / Getty Images

Wkrótce rusza budowa kolejnych transportowców. Łącznie ma być ich 10

BYD poinformowało, że to wciąż nie koniec rozbudowy floty transportowej. W ciągu najbliższych dwóch lat do "Changzhou" dołączą kolejne statki - łącznie producent chce mieć ich 10. To z kolei oznacza duży problem dla europejskich producentów samochodów.

Podczas niedawnego salonu samochodowego w Paryżu, Luca de Meo, dyrektor generalny Renault, powiedział, że "chińskie marki są w stanie od zera opracować samochód w ciągu dwóch lat, co do tej pory nie wydawało się możliwe". Jeśli rodzimi producenci nie poradzą sobie z wyzwaniami związanymi przede wszystkim z obniżeniem kosztów, to może się okazać, że wkrótce wszyscy będziemy jeździć samochodami z Chin.