Za sprawą bagażnika rowerowego na hak, podróże stają się zdecydowanie ciekawsze. Samochód pozwala przetransportować rowery na znaczne odległości, a to powoduje, że możemy za ich pomocą eksplorować nieznane wcześniej zaułki. Wygoda nie zawsze idzie w parze z bezpieczeństwem, a policja bez skrupułów karze kierowców nie przestrzegających podstawowych zasad bezpieczeństwa.

Czym jest bagażnik rowerowy na hak?

Bagażnik rowerowy na hak to specjalna konstrukcja, pozwalająca przewozić rowery na tyle samochodu. Jego zaletą jest pewne i stabilne ułożenie, a także prosty sposób montażu. Wystarczy osadzić bagażnik na haku, zacisnąć dźwignię i voilà! Produkt jest gotowy do transportu rowerów. Niska wysokość zawieszenia bagażnika rowerowego na haku ułatwia montaż ciężkich rowerów. Jest to niewątpliwie cecha, która wyróżnia ten bagażnik na tle bagażników dachowych, które wymagają podniesienia roweru na wysokość dachu przy użyciu siły.

W zależności od producenta, bagażnik rowerowy na hak pozwala na transport kilku rowerów o zróżnicowanej konstrukcji. Ich łączna waga może osiągnąć nawet 60 kg. Miejsce zamontowania bagażnika (za karoserią samochodu) powoduje jednak, że rowery nie zaburzają aerodynamiki pojazdu, co z pewnością daje się odczuć w średnim spalaniu.

Wady bagażnika rowerowego na hak

Choć bagażnik rowerowy na hak posiada bardzo wiele zalet, warto mieć również świadomość wad wynikających z korzystania z takiego produktu. Przede wszystkim można go montować tylko w samochodach wyposażonych w hak. Montaż haka to dodatkowe koszty, które należy ponieść, jeśli mamy zamiar transportować rowery w ten sposób.

Rowery znajdujące się z tyłu pogarszają również widoczność w tylnym lusterku, ograniczając widok tego, co się dzieje za nami. W przypadku wielu bagażników rowerowych, istnieje ograniczona możliwość dostępu do tylnego bagażnika w aucie. Może to być problematyczne np. podczas sytuacji awaryjnej, wymagającej skorzystania z gaśnicy, którą większość kierowców transportuje właśnie w bagażniku auta.

Część bagażników rowerowych oferuje możliwość odchylenia, ale w przypadku innych, najpierw należy zdjąć rowery, by później dostać się do tylnej części auta. Dodatkowo, zamontowanie bagażnika rowerowego na tyle naszego samochodu, zasłania czujniki parkowania. Może wiązać się to z uciążliwościami, jeśli jesteśmy przyzwyczajeni do korzystania z nich. To samo dotyczy kamery cofania.

Mandat za bagażnik rowerowy na hak. Na co należy uważać?

Wreszcie jedną z najważniejszych kwestii w przypadku bagażników rowerowych na hak okazują się aspekty prawne. Do 2016 roku przewożenie rowerów w ten sposób było nielegalne. Komplikacje dotyczyły widoczności tablicy, która zgodnie z prawem nie może być zasłonięta i musi znajdować się na pojeździe. Dodatkowo, prawo nie umożliwiało wydawania więcej niż dwóch tablic rejestracyjnych dla pojazdu. To powodowało, że w praktyce przewożenie rowerów na bagażniku przymocowanym do haka było proszeniem się o mandat.

Nie ma obowiązku rejestrowania bagażników rowerowych na hak, lecz powinny one posiadać przymocowaną tablicę rejestracyjną o tych samych numerach, co na pojeździe. Aby móc legalnie poruszać się z bagażnikiem rowerowym, należy zatem udać się do Wydziału Komunikacji i zawnioskować o wydanie trzeciej tablicy do pojazdu. Koszt wydania kolejnej tablicy rejestracyjnej to 52,50 zł. Następnie tablicę należy przymocować w widocznym miejscu do bagażnika rowerowego.

Bez trzeciej tablicy rejestracyjnej możemy narazić się na nieprzyjemności. Policjant może uznać, że numery rejestracyjne pojazdu są zasłonięte. To wykroczenie, za które grozi 500 złotych mandatu lub nawet 1500 zł za przejazd z zasłoniętą tablicą po drodze, za którą uiszcza się opłatę elektroniczną. Jeśli policjant zauważy, że kierowca przymocował do bagażnika rowerowego tablicę z karoserii pojazdu, może uznać, że pojazd nie spełnia wymagań pojazdu dopuszczonego do ruchu. Wówczas kierowcy grozi 1500 zł mandatu, a nawet zatrzymanie dowodu rejestracyjnego.

Istotnym aspektem z uwagi na bezpieczeństwo jest także maksymalna dozwolona prędkość jazdy z bagażnikiem rowerowym. Prawo nie nakłada na kierowców wiozących rowery żadnych szczególnych ograniczeń poza tymi, które obowiązują wszystkich. Producenci określają jednak maksymalną zalecaną prędkość w instrukcjach obsługi bagażników rowerowych. Warto się do niej stosować.

Oświetlenie bagażnika rowerowego na hak musi spełniać wymagania

To nie koniec możliwych problemów prawnych w związku z przewożeniem rowerów na bagażniku zamontowanym na haku. Zgodnie z prawem, bagażnik rowerowy na hak musi być wyposażony w kompletne oświetlenie, jeśli zasłania światła pojazdu. Mowa tutaj o świetle pozycyjnym, stop, kierunkowskazach, światłach cofania, świetle przeciwmgłowym oraz innych rodzajach oświetlenia. Wszystkie światła na bagażniku muszą mieć homologację "E" lub "e". W przeciwnym wypadku policjant może nałożyć mandat 200 zł za umieszczenie ładunku na samochodzie w sposób zasłaniający światła lub urządzenia sygnalizacyjne. Dodatkowo, na konto kierowcy trafić może 8 punktów karnych.

Dlatego już w momencie zakupu bagażnika rowerowego na hak warto sprawdzić, czy bagażnik oferuje kompletne oświetlenie, a także czy światła mają odpowiednią homologację. Warto również zainteresować się, jaką wtyczkę oferują interesujące nas bagażniki. Tańsze bagażniki wyposażone są w wiązkę 7-pinową, która może nie spełniać wymagań prawnych. Zaleca się kupno bagażników z wiązką 13-pinową oferującą m.in. możliwość korzystania ze światła wstecznego. Przed zakupem trzeba się także upewnić, czy samochód oferuje możliwość podłączenia 13-pinowej wtyczki. Niekompletne oświetlenie również może być przyczyną nieprzyjemności podczas kontroli drogowej.

