Same tylko prezentacje opisujące nasze studium wykonalności oraz test pierwszego inwestora (w tym przypadku NFOŚiGW) to blisko 250 slajdów

Do zespołu Adaptive Motors Poland, w roli doradcy zarządu ds. strategicznych i inwestycyjnych, dołączył właśnie uznany menedżer i ekspert infrastrukturalny Jan Chadam. Jako prezes zarządu kierował on takimi spółkami jak Gaz-System S.A i Polskie LNG S.A, które zrealizowały kluczowe projekty inwestycyjne z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego Polski o wartości ponad 8 mld złotych. Te obejmowały np. budowę ok. 1300 km nowoczesnej infrastruktury do przesyłu gazu ziemnego, czy realizację pierwszego terminala do odbioru gazu skroplonego (LNG), w Świnoujściu.