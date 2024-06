Izera ma wewnętrznego konkurenta. Pieniądze z KPO może przejąć Evan

Zgodnie z zapisami KPO dla sektora prywatnego na wsparcie elektromobilności zakładane są alokacje z RRF (Recovery and Resilience Facility) w wysokości ponad 1 mld euro (czyli około 5 mld złotych).

"Wraz z naszymi ekspertami przeanalizowaliśmy zapisy Krajowego Planu Odbudowy w zakresie tzw. komponentu zakładającego zwiększenie udziału zero- i niskoemisyjnego transportu i zmniejszenia negatywnego oddziaływania transportu na środowisko. KPO (punkt E1.1.1) przewiduje, na osiągniecie tego celu, wsparcie finansowe na podniesienie potencjału przedsiębiorstw do produkcji rozwiązań zero- i niskoemisyjnych. Historia oraz dotychczasowe osiągniecia Innovation AG S.A. pozwalają nam z całą pewnością twierdzić, że jesteśmy idealnym adresatem tak sformułowanych zapisów. Dlatego też nasz zarząd, przy akceptacji rady nadzorczej, podjął jednogłośnie decyzję o rozpoczęciu starań o fundusze z KPO, na uruchomienie produkcji aut elektrycznych w Polsce. Tym samym mówimy o możliwości stworzenia tysięcy miejsc pracy oraz utrzymaniu innowacyjnych rozwiązań i korzyści dla Polaków" - informuje w rozmowie z Interią Albert Gryszczuk, prezes Innovation AG S.A.

Evan ze Zgorzelca z Polskiej fabryki? Jest wniosek o środki z KPO

Firma nie ukrywa, że wniosek o dofinansowanie w ramach KPO to próba zwrócenia uwagi rządzących, że w Polsce mamy już samochody elektryczne, które dawno wyszły poza stadium prac koncepcyjnych i nigdy nie miały łatki "projektów politycznych". W tym przypadku chodzi o Evana ze Zgorzelca, który w całości powstał dzięki pracy polskich inżynierów i bazuje na polskiej skalowalnej platformie dla samochodów dostawczych EAGLE. Innovation AG już w zeszłym roku informowała, że osiągnęła poziom prac, przy którym Evana nazwać można projektem gotowym do produkcji seryjnej.

Pamiętajmy, że same miejsca pracy, to nie wszystko. Własna marka i technologia, jaką mamy w Innovation AG pozwala, przede wszystkim, decydować o sieci dostawców. Pozwala zarządzać komponentami oraz kierunkami ich pochodzenia. Dokładnie tak robią Niemcy, Amerykanie, czy Francuzi. Oni decydują o poziomie własnego "local content". Projekt eVanPL daje możliwość podejmowania kluczowych decyzji u nas, w Polsce podkreśla Robin Szustkowski, przewodniczący Rady Nadzorczej Innovation AG SA.

Przypominamy, że w Innovation AG powstał m.in. elektryczny Sokół 4x4, a firma dokonała wielu udanych "ekokonwersji" - czyli przeróbek różnej maści pojazdów (głównie dostawczych) na elektryczne. W Trójcy pod Zgorzelem powstało też wiele aut sportowych, m.in. takie, którymi na trasach morderczych rajdów przełajowych ścigał się Adam Małysz. Dane pozyskane na przy okazji konwersji i serwisowania przerobionych na elektryki pojazdów pozwoliły ekipie Innovation AG na opracowanie autorskiego systemu zarządzania energią o nazwie EVACT. Staraniem polskich konstruktorów powstało serce zarządzania pojazdem - jego napędem, komunikacją z podzespołami, sterowaniem przepływem energii czy też oddawania jej poza pojazd (system V2G - vehicle to grid).



Evan z Innovation AG zamiast Izery?

Sam Evan to efekt konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na polski elektryczny samochód dostawczy o ładowności 1 tony. W przeciwieństwie do innych startujących w konkursie projektów, które w znacznym stopniu wykorzystywały gotowe już komponenty (np. kabiny), firma spod Zgorzelca od podstaw opracowała w cały pojazd. Konstruktorzy spod Zgorzelca podeszli jednak do problemu w mocno nietypowy jak na polskie warunki sposób. Zaczęli od samodzielnego opracowania platformy stanowiącej fundament pojazdu. W ten sposób powstała platforma o nazwie EAGLE, na którą składają się opracowane samodzielnie w Polsce elementy takie jak:

podwozie,

układ hamulcowy,

układ napędowy,

układ kierowniczy,

zawieszenie.

Podzespoły nie zostały kupione od poddostawców lecz zaprojektowane i wykonane przez polskich inżynierów specjalnie na potrzeby tego pojazdu.

Polak też potrafi. Rewelacyjne wyniki Evana w konkursie NCBiR

W tym miejscu warto wyjaśnić, że Evan powstał niejako "przy okazji" konkursu NCBiR a nie "dla niego". Od początku model biznesowy firmy zakładał bowiem stworzenie gotowego produktu licencyjnego, którego produkcję można by prowadzić w dowolnej części globu w warunkach zbliżonych do manufaktury. Środki pozyskane przez Polskę w ramach KPO otwierają jednak przed polską firmą zupełnie nowe możliwości - uruchomienia produkcji polskiego elektrycznego samochodu dostawczego w kraju.



Przypominamy, że w ramach oceny w NCBiR pojazd ze Zgorzelca otrzymał najwyższe noty w konkursie - aż 98 punktów na 100 możliwych. W testach NCBR prototyp Evana, wyposażony w baterię o pojemności 105 kWh, przy obciążeniu ładunkiem wynoszącym 1000 kg, uzyskał zasięg 343,3 km. Twórcy samochodu nie ukrywają, jednak, że w ostatecznej wersji produkcyjnej, m.in. dzięki optymalizacji systemu zarządzania energią i układu napędowego (znaczna redukcja masy) "celują" w wynik nawet 500 km na jednym ładowaniu.