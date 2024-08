Spis treści: 01 Omoda 5. Jaki silnik?

02 Wyposażenie Omody 5

03 Ile kosztuje nowa Omoda 5?

Omoda i Jaecoo to dwie marki należące do koncernu Chery Automobile, które jakiś czas temu oficjalnie zadebiutowały w Polsce. Marki początkowo będą oferować po jednym modelu. W przypadku pierwszej z nich będzie to Omoda 5 - kompaktowy crossover o długości 4373 mm i rozstawie osi 2610 mm.

Reklama

Omoda 5. Jaki silnik?

Początkowo samochód będzie dostępny w odmianie spalinowej. Za wprawianie w ruch auta odpowiadać będzie silnik benzynowy o pojemności 1,6 zapewniający 147 KM i 275 Nm. Moc trafia na przednie koła. Przełożenia obsługiwać będziemy za pośrednictwem siedmiobiegowej skrzyni dwusprzęgłowej. Rozpędzenie się do 100 km/h zajmuje modelowi 10,1 sekundy. Średnie zużycie paliwa według norm WLTP to 7,4 litra na 100 km. W przyszłości oferta napędowa modelu zostanie rozszerzona o wariant elektryczny - E5.

Zdjęcie Spalinowa Omoda 5 oferuje 147 KM i 275 Nm. / materiały prasowe

Wyposażenie Omody 5

Omoda 5 dostępna jest w dwóch wersjach wyposażenia - Comfort i Premium. Już w pierwszej z nich klienci nie powinni narzekać na żadne braki. W standardzie znajdziemy m.in.:

automatycznie sterowane reflektory LED

komplet czujników parkowania

kamerę cofania

elektrycznie regulowane fotele z funkcją podgrzewania i wentylacji

dwa ekrany (wskaźników i systemu multimediów), oba o przekątnej 12,3 cala

możliwość bezprzewodowego połączenia telefonu (za pomocą Android Auto i Apple CarPlay)

indukcyjną ładowarkę

automatyczną klimatyzację

adaptacyjny tempomat

18-calowe felgi

W topowej odmianie, Premium, znajdziemy m.in. dodatkowo:

kamerę 360 stopni

otwierane okno dachowe

elektrycznie sterowaną klapę bagażnika

podgrzewaną kierownicę

liczący osiem głośników system audio marki Sony.

W odmianie wyposażeniowej Comfort model będzie dostępny w siedmiu wariantach koloru nadwozia. W przypadku wersji Premium lakierów będzie 10. Część z nich jest dostępna również w wariancie dwukolorowym - z dachem lakierowanym na czarno. W obu wersjach wyposażenia klienci będą mogli liczyć również na asystenta głosowego Hello Omoda, za pomocą którego można np. otworzyć okna czy sterować temperaturą klimatyzacji.

Zdjęcie Omoda 5 dostępna jest w dwóch wersjach wyposażenia - Comfort i Premium. / materiały prasowe

Ile kosztuje nowa Omoda 5?

Ceny Omody 5 startują od 115 500 zł. Tyle właśnie trzeba będzie zapłacić za odmianę Comfort. Wersja Premium jest o 14 tys. droższa - kosztuje 129 500 zł. Jak auto prezentuje się na tle swoich konkurentów z szeroko pojętego świata zachodniego? Trzeba przyznać, że bardzo atrakcyjnie. Skoda Karoq oferuje znacznie bogatszą gamę napędową, ale w podstawie można liczyć 115-konną litrową jednostkę benzynową współpracującą z sześciobiegową skrzynią manualną. Różnicę da się zauważyć również patrząc na standardowe wyposażenie. Karoq oferuje przykładowo mniejsze ekrany wskaźników i multimediów (po 8 cali). Na takie elementy jak podgrzewane fotele czy kamerę cofania można liczyć dopiero po wyborze odpowiednich pakietów wyposażenia dodatkowego. W podstawowej specyfikacji za Skodę Karoq zapłacić trzeba 121 900 zł.

Większą gamę napędową oferuje również Toyota Corolla Cross. W standardzie dostępny jest układ hybrydowy, którego bazą jest silnik benzynowy o pojemności 1,8. Generuje on 140 KM. Na wyposażeniu klienci znajdą m.in. 12,3-calowy ekran wskaźników oraz 10,5-calowy wyświetlacz wskaźników czy kamerę cofania. W standardzie brakuje natomiast np. podgrzewanych foteli z przodu. Obecnie za Toyotę Corollę Cross zapłacić trzeba co najmniej 142 800 zł. Trzeba jednak zaznaczyć, że jest to cena promocyjna - katalogowa wynosi 144 900 zł. Różnica w cenach Omody i jej konkurentów jest więc znacząca. Ponadto decydując się na auto chińskiej marki klienci mogą liczyć na bardzo atrakcyjne zobowiązania gwarancyjne. Omoda 5 objęta jest gwarancją na siedem lat lub 150 tys. km, w zależności od tego, co nastąpi pierwsze.