BYD ma spore problem w Brazylii. Tamtejsi prokuratorzy do spraw pracy złożyli we wtorek pozew, w którym zarzucili chińskiemu gigantowi handel ludźmi oraz stworzenie warunków pracy "analogicznych do niewolnictwa". Sprawa zatem stała się wyjątkowo poważna, a śledztwo Prokuratury Pracy (MPT) w stanie Bahia zostało wszczęte na podstawie anonimowego zgłoszenia. Uratowano 220 chińskich pracowników.

Robotnicy mieszkali w ciasnych pomieszczeniach z "minimalnymi warunkami komfortu i bez higieny". Niektórzy z nich spali na łóżkach bez materacy, a z jednej toalety korzystały 31 osoby. Dodatkowo w umowach o pracę znajdowały się nielegalne klauzule, zbyt długie godziny pracy oraz brak cotygodniowego wypoczynku. Pracownikom wstrzymywano do 70 proc. wynagrodzenia, a zakończenie umowy wiązało się z bardzo wysokimi karami. Zgodnie z brazylijskim prawem, warunki zbliżone do niewolnictwa obejmują m.in. pracę przymusową wynikającą z zadłużenia oraz naruszającą godność człowieka.

Fabio Leal, zastępca prokuratora ds. pracy, powiedział w wywiadzie, że rozmowy z trzema firmami rozpoczęły się pod koniec grudnia, jednakże nie udało się osiągnąć porozumienia. Urzędnik przekazał, że pracownicy z Chin zostali nielegalnie sprowadzeni do Brazylii i obiecano im warunki pracy, których finalnie nie spełniono. Wszyscy wrócili już do swojego kraju i otrzymają wypłaty z pozwu. Firmy muszą dostarczyć potwierdzenie dowodu zapłaty.

BYD, czyli "Build Your Dreams", to jeden z największych producentów pojazdów elektrycznych na świecie. Pierwsza fabryka samochodów elektrycznych poza Azją powstaje w mieście Camaçari, na północnym wschodzie Brazylii. Chiński gigant dąży do zwiększenia swojej obecności w tamtejszym regionie, który jest jej największym rynkiem zagranicznym. BYD posiada już zakład w São Paulo otwarty w 2015 r., który produkuje podwozia do autobusów elektrycznych.