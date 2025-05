Chińska marka znana dotychczas głównie z produkcji samochodów, wykonała kolejny krok do przodu. Wbrew oczekiwaniom, nie chodzi tutaj o zaprezentowanie nowych modeli samochodów, ani o nowy zakład produkcyjny. Zaprezentowano prawdziwego kolosa, który usprawni transport nowych aut na wiele światowych rynków.

BYD zaprezentował nowoczesny statek transportowy. Padł rekord

Pod koniec kwietnia w Yizheng w prowincji Jiangsu odbyła się oficjalna prezentacja nowoczesnego samochodowca, nawiązującego nazwą do chińskiej stolicy innowacji technologicznych. BYD Shenzen, bo tak właśnie nazywa się jednostka zaprezentowana przez chińskiego producenta, to największy statek na świecie służący do transportu samochodów. Chińczycy pobili tym samym dotychczasowy rekord, należący do norweskiego samochodowca Höegh Aurora.

BYD Shenzen zdeklasował poprzedniego rekordzistę z Norwegii. 123 rf 123RF/PICSEL

BYD Shenzen ma imponującą długość niemal 220 metrów i składa się z aż 16 pokładów, co pozwala na transport 9 tys. samochodów. Dyrektor generalny działu biznesowego BYD, Wang Junbao, określił go mianem "morskiego mostu", który połączy chińską markę z globalnym rynkiem. Statek z pewnością poprawi możliwości logistyczne marki, co powinno przełożyć się na większą skuteczność w dostarczaniu pojazdów BYD na rynki zagraniczne.

Nie tylko największy, ale również najbardziej ekologiczny.

Zaprezentowany niedawno BYD Shenzen robi wrażenie nie tylko z uwagi na swoje parametry. Uwagę przyciąga również nowoczesna technologia zainstalowana na pokładzie. Jednostka powstała we współpracy z China Merchants Industry. Posiada dwupaliwowy napęd LNG oraz wysokowydajny silnik główny. Jakby tego było mało, to pomalowano go specjalną farbą zmniejszającą opór, co przekłada się na mniejsze z użycie paliwa.

Zastosowane rozwiązania sprzyjają redukcji emisji CO2, wpisując się w strategię promowania ekologiczne transportu, którą BYD stosuje od dawna. Systemy oszczędzania energii w statku BYD Shenzen czynią go jednym z najbardziej zaawansowanych ekologicznie samochodowców na świecie.

BYD Shenzen dostarczy samochody do Brazylii. Europa też jest w planach

Pod koniec kwietnia 2025 roku rozpoczął się pierwszy rejs statku BYD Shenzen. Wyruszył on z portu Taicang, który odgrywa istotną rolę w eksporcie samochodów w Jiangsu. W pierwszym kwartale tego roku przez ten właśnie port przewinęło się 147,6 tys. pojazdów, które zostały wyeksportowane na rynki zagraniczne. Z tego 58,5 tys. pojazdów trafiło do krajów objętych inicjatywą Pasa i Szlaku.

Nic więc dziwnego, że również BYD Shenzen rozpoczął w tym miejscu swój pierwszy rejs. Celem ponad 30-dniowej podróży statku jest teraz port Itajai w Brazylii, do którego dostarczy ponad 7 tys. samochodów elektrycznych. W planach BYD jest również dostarczanie samochodów do Belgii i Meksyku.

