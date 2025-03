Ten trend się nasila. W pierwszej połowie marca Tesle stanowiły 1,4 proc. wszystkich pojazdów wystawionych na sprzedaż, podczas gdy w zeszłym roku był to tylko 1 proc. Dane Edmunds wskazują również, że zainteresowanie zakupem samochodów Tesli spadło do najniższych poziomów od października 2022 roku. Tesli poszukiwało 1,8 proc. chcących kupić samochód, a rekordowe zainteresowanie modelami tej marki zanotowano w listopadzie 2024, czyli tuż przed amerykańskimi wyborami i wynosiło ono wówczas 3,3 proc. Liczba chętnych na zakup Tesli spadła więc o niemal połowę.

Rosnąca podaż i spadający popyt zapewne doprowadzą do spadku cen samochodów Tesli. To kolejna zła wiadomość dla Elona Muska, który zmaga się z bezprecedensowym spadkiem kursu akcji Tesli. Od początku roku kurs obniżył się o ponad 40 proc. i spadł do poziomów sprzed amerykańskich wyborów.

Musk stara się jednak robić dobrą minę do złej gry i zaapelował do pracowników Tesli, by nie sprzedawali posiadanych przez siebie akcji. Czy ich do tego przekona? Niespecjalnie ma argumenty.