Na wyniku zaważył głównie największy w Europie rynek niemiecki. Próby ingerowania Elona Muska w niemieckie wybory i otwarte poparcie skrajnie prawicowej partii AfD sprawiły, że Niemcy odwrócili się od Tesli - w lutym sprzedano 1429 samochodów, co oznacza spadek o 76 proc. - w lutym zeszłego roku z niemieckich salonów amerykańskiej marki wyjechało 6038 samochodów.

W styczniu i lutym Tesla sprzedała w Europie 25 852 samochody, z czego 14 785 to produkowana w Niemczech Tesla Model Y, a 10 795 - importowany z Chin i obłożony cłem w wysokości 7,8 proc, Model 3.

Są to wyniki o 44 proc. gorsze niż Tesla osiągnęła w analogicznym okresie ubiegłego roku. Sprzedaż spadała właściwie wszędzie: we Francji (-26 proc.), Belgii (-54 proc.), Hiszpanii (-10 proc.), Norwegii (-48 proc.) czy we Włoszech (-55 proc. Z trendu wyłamała się tylko Wielka Brytania (+20 proc.).