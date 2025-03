Zarząd zakładu miał podważać zwolnienia i domagać się od pracowników wyjaśnień, na co chorują, co jest łamaniem tajemnicy lekarskiej. Wypłaty były wstrzymywane, bo firma powoływała się na rzekome "nadpłaty", a chorujący byli namawiani na rozwiązanie umowy o pracę.

Zakład Tesli w Gruneheide to tzw. gigafactory, który zatrudnia 11 tys. osób. IG Metal poinformowało, że pracownicy fabryki zwracająca o pomoc do związku 21 razy częściej niż wynosi przeciętna.

W USA powstał ruch pod nazwą "Tesla Takedown" (pol: Obalenie Tesli), który jest wyrazem sprzeciwu wobec działalności Muska i DOGE. Organizuje on demonstracje pod salonami Tesli i wzywa do bojkotu firmy. To najwyraźniej działa, bo chociaż sprzedaż Tesli już w zeszłym roku nie zachwycała, to w tym jest jeszcze gorzej.