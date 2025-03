Klimat wokół Tesli jest zły. Doszło do tego, że właściciele samochodów albo próbują je sprzedać, albo zaczęli je oznaczać naklejkami o treści " Kupiłem to zanim Elon oszalał" , chcąc w ten sposób zademonstrować, że nie popierają obecnej działalności kontrowersyjnego miliardera.

Sprawa stała się głośna, rozeszła się po internecie i dotarła do Elona Muska. Miliarder, jak na swój styl, zareagował dość powściągliwie. "Naprawdę to zrobili?" - zapytał w odpowiedzi na post krytykujący akcję Kii.

Do tego ogólny klimat wokół firmy zrobił się fatalny. W Stanach Zjednoczonych powstał ruch pod nazwą "Tesla Takedown" (pol: Obalenie Tesli), który jest wyrazem sprzeciwu wobec działalności Muska i DOGE. Organizuje on demonstracje pod salonami Tesli i wzywa do bojkotu firmy. To najwyraźniej działa, bo chociaż sprzedaż Tesli już w zeszłym roku nie zachwycała, to w tym jest jeszcze gorzej.