Na nagraniu opublikowanym przez funkcjonariuszy widać potężny słup ognia i dym unoszący się nad serwisem. Policja potwierdziła, że do pojazdów oddano co najmniej trzy strzały. Wszystko wskazuje na to, że był to celowy atak wymierzony w firmę Elona Muska. W związku z rosnącą liczbą aktów wandalizmu zwiększono liczbę patroli w pobliżu obiektu.