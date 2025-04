W ciągu pierwszych trzech miesięcy tego roku z salonów Tesli na całym świecie wyjechało 336 681 samochodów. To wynik o 13 proc. gorszy od uzyskanego w pierwszym kwartale 2024 roku, ale nie tylko.To najgorszy pierwszy kwartał Tesli od trzech lat. Co gorsza, jest to też gorszy wynik od tego, który przewidywali analitycy.

Uderzenia w Teslę mają wywołać spadek cen akcji firmy i wpłynąć na sprzedaż, a to z kolei ma najbardziej uderzyć w Elona Muska. W efekcie dochodziło nie tylko do pokojowych protestów, ale również ataków na salony i ładowarki. W obawie przed atakami na swoje samochody wielu właścicieli Tesli oznaczało je naklejkami z napisem "Kupiłem, zanim Elon zwariował".

Ekonomiści są zdania, że Elon Musk powinien wybrać - albo odejść z polityki albo zrezygnować z kierowania Teslą. Co do tego, jak długo będzie przewodził DOGE, zdania są podzielone. Portal Politico doniósł, że Musk może wkrótce zrezygnować z kierowania DOGE, co pośrednio potwierdził Trump, mówiąc, że "Musk ma dużą firmę do prowadzenia i chce do niej wrócić".