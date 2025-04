Nowa wersja Model Y ma być prostsza i tańsza w produkcji o około 20 proc. względem obecnego modelu. Cena ma oscylować wokół 25 tys. dolarów, czyli około 100 tys. zł, co uczyniłoby ją najtańszą Teslą w ofercie. Mimo to, firma wciąż nie podała oficjalnej daty rozpoczęcia produkcji.

Elon Musk: priorytet to już nie tanie auta

To nie pierwsze takie przesunięcie. Wcześniej Tesla całkowicie zrezygnowała z projektu Model 2 - elektryka o podobnej cenie i wymiarach, który miał powstać na nowej platformie. Elon Musk tłumaczył zmianę podejścia podczas jednej z telekonferencji z inwestorami. Stwierdził, że produkcja zwykłego auta za 25 tys. dolarów nie ma sensu i byłaby "głupia".

Obecnie priorytetem firmy jest rozwój autonomicznych pojazdów. Zamiast Model 2, Tesla stawia na projekt Cybercab - dwuosobową autonomiczną taksówkę, która ma wejść do seryjnej produkcji przed 2027 rokiem. Musk zapewnia, że koszt Cybercaba zamknie się w granicach 25-30 tys. dolarów, ale nie sprecyzował, czy mowa o kwocie przed czy po uwzględnieniu dopłat.

Do tego dochodzą kwestie geopolityczne - nowe cła na import samochodów i części spoza USA, wprowadzone przez administrację Trumpa, wymuszają zmiany w łańcuchach dostaw. Tesla ograniczyła import komponentów z Chin i planuje przeniesienie większej części produkcji do Ameryki Północnej, co może pomóc ograniczyć koszty, ale jednocześnie wpływa na tempo wdrażania nowych modeli.