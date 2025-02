W styczniu 2025 roku Tesla zanotowała dramatyczne wyniki w Europie. W stosunku do stycznia 2024 roku sprzedaż w Wielkiej Brytanii spadła o 18,2 proc, W Niemczech - o 59,5 proc, we Francji - o 63,4 proc, w Hiszpanii - o 75 proc., Norwegii - o 40,2 proc, Danii - o 40,9 proc, Holandii o 42,5 proc, a w Szwecji o 46 proc.

Również Polsce spadek sprzedaży był na podobnym poziomie, wyniósł 49 proc, co oznacza, że z salonów Tesli wyjechały tylko 103 samochody. Wśród nich były tylko 3 egzemplarze Modelu S i Modelu X, co przesądziło o wycofaniu tych pojazdów z oferty - na stronach Tesli nie znajdziemy już konfiguratora tych modeli.

Czy powodem jest starzenie się gamy modelowej Tesli? Jedyną nowością jest odświeżony model Y, który jednak dopiero wchodzi do sprzedaży, a pozostałe modele to już wiekowe konstrukcje (model 3 przeszedł modernizację w 2023 roku) i to na pewno może mieć znaczenie.

Jak to odbije się na sprzedaży Tesli w kolejnych miesiącach? Czas pokaże, ale bez radykalnego odświeżenia gamy modelowej o zmianę fatalnych wyników będzie ciężko. Tesla nie jest już producentem wyznaczającym trendy i musi sobie radzić z rosnącą konkurencją rynkową. Niezwykła stylizacja samochodów to za mało, by odnieść sukces rynkowy, co świetnie widać na przykładzie Cybertrucka, którego poziom sprzedaży jest daleki od oczekiwanego.