Niechęć do konkretnych osób czy ugrupowań politycznych może objawiać się w różnorodny sposób – od łagodnych po bardziej radykalne działania. Na tę drugą opcję zdecydował się francuski emeryt, który został niedawno zatrzymany przez policję w miejscowości Niort.

Francuski emeryt podejrzany o uszkodzenie dwóch aut

Lokalne media poinformowały, że 76-letni mężczyzna został aresztowany pod zarzutem uszkodzenia mienia. Podejrzewa się go o porysowanie dwóch samochodów marki Tesla, zaparkowanych na placu przed miejskim szpitalem. Pierwszy incydent miał miejsce 15 listopada 2024 roku, a drugi 14 stycznia 2025 roku. Co mogło skłonić starszego pana do takich drastycznych kroków?

Jak sam przyznaje – ogromna niechęć do Elona Muska. Najbogatszy człowiek w USA i właściciel marki Tesla od lat budzi wiele kontrowersji. Jego ekscentryczne, a czasami wręcz dziecinne zachowania są dla wielu osób powodem znacznej antypatii. Dodatkowo miliarder stracił część swoich zwolenników, gdy oficjalnie poparł Donalda Trumpa w tegorocznych wyborach prezydenckich w USA.

Najbogatszy człowiek w USA i właściciel marki Tesla od lat budzi wiele kontrowersji. AFP

Elon Musk i jego działania od lat budzą kontrowersje

Elon Musk potraktował bowiem wybory niczym spektakl, zakładając, że głosy można zdobywać poprzez działania przypominające festyn. Wspierany przez niego America PAC płacił wyborcom w kluczowych, wahających się stanach po 47 dolarów za skłonienie innych do oddania głosu i podpisania specjalnej petycji.

Dodatkowo Musk zorganizował w tych samych stanach loterię, w której codziennie można było wygrać milion dolarów, pod warunkiem podpisania przygotowanych przez niego petycji dotyczących m.in. wolności słowa i prawa do posiadania broni. Takie metody wzbudziły ogromne kontrowersje na całym świecie i niewykluczone, że dodatkowo podsyciły frustrację francuskiego seniora z Niort.

Uszkodzenie mienia we Francji. Co za to grozi?

Bez względu na swoje osobiste odczucia, 76-latek został zatrzymany przez policję i przewieziony do aresztu. W rozmowie z funkcjonariuszami kolejny raz uzasadniał swoją decyzję faktem, że "nie lubi Elona Muska oraz wszystkiego, co sobą prezentuje". Za swoje przewinienia senior będzie odpowiadał z wolnej stopy. Grozi mu wysoka grzywna, konieczność zapłaty odszkodowania, a w skrajnym przypadku nawet do 2 lat pozbawienia wolności.