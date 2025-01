Co oznaczają postawione na aucie wycieraczki?

Postawione na sztorc wycieraczki to całkiem częsty widok szczególnie w trakcie zimy - po co kierowcy tak robią? Aby uniknąć problemów po mroźnej nocy, kiedy pióra wycieraczek mogą przymarznąć do szyby, a chwila nieuwagi może je zniszczyć. Wystarczy bowiem z rozpędu włączyć mechanizm wycieraczek, by zniszczyć przymarznięte “gumy”.