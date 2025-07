Niże genueńskie to zjawiska meteorologiczne, które formują się nad ciepłym Morzem Śródziemnym, a następnie przemieszczają się na północ przez Europę. Charakteryzują się gwałtownymi i długotrwałymi opadami deszczu, które potrafią w krótkim czasie zalać drogi i spowodować powodzie błyskawiczne.

Gdy taki niż dociera do Polski, przynosi ze sobą opady o intensywności, która może zaskoczyć nawet doświadczonych kierowców. Wówczas warto zwrócić szczególną uwagę na znak ostrzegawczy, który bezpośrednio związany jest z niebezpieczeństwem wystąpienia poślizgu - mowa o znaku A-15.

Znak A-15 to ostrzeżenie przed śliską nawierzchnią

Znak A-15 to ostrzegawczy symbol w kształcie trójkąta z czerwoną ramką, przedstawiający samochód osobowy, który w poślizgu zostawia za sobą zygzakowaty ślad opon. Jego zadaniem jest ostrzeganie kierowców o miejscach, gdzie nawierzchnia może być szczególnie śliska. Ważne jest zrozumienie, że ten znak nie odnosi się do czasowej śliskości spowodowanej opadami, lecz do stałych lub okresowych problemów z nawierzchnią.