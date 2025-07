Praca akumulatorów elektrycznych jest uzależniona od temperatury. Wiemy, że szczególnie odczuwalny jest wpływ temperatur ujemnych na baterie w samochodzie elektrycznym. Dochodzi do spowolnienia procesów chemicznych wewnątrz ogniw, co w rezultacie wyraźnie ogranicza zasięg.

W efekcie, gdy chwyci mocny mróz, zasięg niektórych samochodów może spaść nawet o 40 proc. A jak wygląda sytuacja, gdy temperatura osiągnie bardzo wysokie wartości? Zbadał to zespół firmy Recurrent Auto, analizując zachowanie kierowców 29,7 tys. samochodów elektrycznych.

Jak samochody EV znoszą upał?

Recurrent Auto to amerykańska firma, specjalizująca się w leasingu oraz subskrypcji samochodów elektrycznych. Posiada ona wgląd do danych na temat dziesiątek tysięcy samochodów, zarówno używanych, jak i nowych. Pozwoliło to na wyciągnięcie istotnych wniosków z punktu widzenia osób, zastanawiających się nad zakupem samochodu elektrycznego. Specjaliści z Recurrent opublikowali raport, w którym wskazują , które modele najlepiej radzą sobie w temperaturze 30, a nawet 37 st. Celsjusza.

Ogólnym wnioskiem, który płynie z tego raportu jest fakt, że zarówno w mroźne, jak i upalne dni, zasięg samochodów na prąd spada. Przy temperaturze 32 st. C, zasięg samochodu elektrycznego zmniejsza się o mniej niż 5 proc., natomiast wyższe wartości temperaturowe, jak np. 37 st. C, powodują już gwałtowny spadek zasięgu - o 17-18 proc.

Jak wyjaśnia zespół Recurrent Auto, spadki w najbardziej ekstremalnych upałach są tymczasowe. Powoduje je m.in. klimatyzacja działająca na wysokich obrotach w celu schłodzenia wnętrza samochodu. Niemniej, zaleca się by nie wystawiać samochodów z małym poziomem naładowania baterii na działanie ekstremalnych upałów. Część energii jest wykorzystywana przez samochód do schładzania akumulatorów, w efekcie auto może zaskoczyć kierowcę błyskawicznym rozładowaniem.

Najlepsze i najgorsze samochody elektryczne do jeżdżenia w upale

Dane zgromadzone w raporcie Recurrent Auto pokazują, że najlepiej w starciu z upałami radziło sobie Audi e-tron, którego zasięg w upale spadał o mniej niż 3 proc. Minimalnie gorszy wynik uzyskało BMW i4 oraz Rivian R1S.

Dalej w zestawieniu znalazł się Hyundai IONIQ 5 i Rivian R1T ze spadkiem zasięgu na poziomie 3 proc., a także Ford Mustang Mach-E i Chevrolet Bolt ze spadkiem wynoszącym 4 proc.

Najgorzej w zestawieniu wypadł Chevrolet Blazer, którego zasięg podczas upałów spadał o 14 proc.. Nieznacznie lepszy wynik osiągnęły Kia Niro, plasując się na przedostatnim miejscu w zestawieniu i co może zaskakiwać - Tesla Model S (trzecie miejsce od końca).

Jak zadbać o samochód elektryczny w upały?

Upały, jak widać, nie służą samochodom elektrycznym. Dlatego warto wiedzieć, jak zadbać o to, by bateria pozostawała w dobrej kondycji pomimo ekstremalnych temperatur. Istnieje kilka podstawowych zasad, których przestrzeganie, może odbić się na żywotności ogniw w naszym samochodzie.

Przede wszystkim warto unikać parkowania w pełnym słońcu. Najlepiej parkować w miejscach ze sporą ilością cienia lub w garażu, co ograniczy nagrzewanie się samochodu. Warto również pamiętać o tym, by podczas upałów nie ładować baterii w samochodzie elektrycznym do pełna. Dobrze jest utrzymywać poziom naładowania w przedziale od 20 do 80 proc.

Ładowanie w pełnym słońcu również nie jest zalecane. Idealną porą, by podłączyć samochód do ładowarki jest wieczór lub noc. Jeśli jednak nie będzie innego wyjścia, to podczas ładowania w ciągu dnia, warto uruchomić funkcję wstępnego chłodzenia kabiny jeszcze przed odłączeniem ładowarki. Pozwoli to obniżyć temperaturę wewnątrz pojazdu bez konieczności obciążania baterii podczas jazdy.

Trzeba również liczyć się z tym, że ładując samochodów w upale, cały proces potrwa dłużej. Ładowanie powoduje, że temperatura baterii rośnie, więc komputer będzie zmniejszał prąd, by ograniczyć to zjawisko.

Concept AMG GT XX to zapowiedź nowego modelu. Ma niespotykane silniki i 1360 KM interia INTERIA.PL