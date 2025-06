Jak twierdzi producent, ogniwa oferują o 25 proc. wyższą gęstość energii, co przekłada się na inne aspekty techniczne. Przede wszystkim baterie są lżejsze, co pozwala na większą swobodę w projektowaniu samochodu.Wpłynie to nie tylko na zwiększenie zasięgu, ale będzie zauważalne również w samej architekturze auta. Data wdrożenia tej technologii do produkcji seryjnej wciąż stanowi niewiadomą. Przewiduje się, że nastąpi ona przed końcem dekady.