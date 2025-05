CATL, największy światowy producent baterii do samochodów elektrycznych, zapowiada rewolucyjne akumulatory umożliwiające szybkie ładowanie jak podczas tankowania.

Chiński CATL to największy na świecie producent akumulatorów do samochodów elektrycznych, ponad 1/3 sprzedawanych na całym świecie aut posiada baterię tej firmy. To właśnie CATL dostarcza akumulatory m.in. Tesli, Mercedesowi, BMW czy Volkswagenowi. Koncern powstał w 2011 roku i korzystając z rządowego wsparcia szybko wyrósł na czołowego gracza w sektorze elektromobilności.