Co to jest Isofix?

System Isofix to ustandaryzowane rozwiązanie mocowania fotelików dziecięcych, które znacznie zwiększa bezpieczeństwo przewożenia najmłodszych pasażerów. Składa się z dwóch sztywnych metalowych uchwytów, które są trwale połączone z karoserią pojazdu. Odległość między nimi jest zawsze taka sama - 270 milimetrów, co zapewnia uniwersalność systemu.

Od 2006 roku wszystkie nowe samochody osobowe w Unii Europejskiej muszą być wyposażone w system Isofix. Dotyczy to aut z więcej niż jednym miejscem w kabinie. Każdy pojazd musi mieć przynajmniej dwa miejsca z uchwytami Isofix oraz punktem mocowania Top Tether.

W praktyce oznacza to, że samochody wyprodukowane po tej dacie standardowo posiadają uchwyty na zewnętrznych miejscach tylnej kanapy. Rzadziej system instalowany jest na środkowym miejscu z tyłu lub na fotelu pasażera. Jednak wiele aut miało Isofix już wcześniej - pierwszy seryjny samochód z tym systemem, Volkswagen Golf IV, pojawił się w 1997 roku.

W nowszych samochodach uchwyty Isofix są łatwo rozpoznawalne dzięki charakterystycznym symbolom - sylwetce dziecka w foteliku lub napisowi "Isofix". Często znajdują się one na specjalnych przyciskach lub naszywkach na siedzeniach.

Teoretycznie na rynku dostępne są zestawy do doposażenia starszych aut w system Isofix. Jednak na przykład niemieckie instytucje ostrzegają przed ich stosowaniem. Uniwersalne systemy zazwyczaj nie mają odpowiednich certyfikatów i mogą nie zapewnić bezpiecznego mocowania fotelika.

Testy przeprowadzone przez Wyższą Szkołę Techniki i Gospodarki w Berlinie wykazały, że uniwersalne uchwyty nie są w stanie zapewnić wystarczającej siły zatrzymania podczas zderzenia. W testach zderzeniowych fotelik został wyrzucony do przodu, co w rzeczywistości mogłoby prowadzić do śmiertelnych obrażeń dziecka.