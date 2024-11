Polscy kierowcy już niebawem będą mogli obniżyć koszt zakupu nowego samochodu korzystając z kolejnej edycji programu Mój Elektryk. Nowa odsłona nazwana "Mój Elektryk 2.0" ma pomóc osobom fizycznym i przedsiębiorcom prowadzącym jednoosobowe działalności gospodarcze w zakupie auta elektrycznego na potrzeby własne lub firmowe. Zgodnie z nowymi założeniami, dotacja może wynieść nawet 40 tys. zł, a cena pojazdu nie może przekroczyć 225 tys. zł.



Dopłata za zezłomowanie samochodu dla osób fizycznych

Tak jak dotychczas, w przypadku osób fizycznych kupujących auto na kredyt lub za gotówkę, dopłata wynosi 18 750 zł. Nowością w programie jest wprowadzenie dodatkowej premii za zezłomowanie posiadanego wcześniej auta. W tym przypadku wynosi ona 10 tys. zł. Jeśli roczny dochód składającego wniosek nie przekracza 120 tys. zł, może on otrzymać dodatkowo 11 250 zł. W sumie kwota wsparcia zamyka się w kwocie 40 tys. zł.

Dla osób fizycznych, które zdecydują się na leasing lub wynajem długoterminowy, dofinansowanie do opłaty wstępnej wynosi 30 tys. zł. Do tego za zezłomowanie auta można uzyskać 5 tysięcy, a kolejne 5 - jeśli dochód wnioskodawcy nie przekracza 120 tys. zł rocznie.



Dopłata za zezłomowanie samochodu dla przedsiębiorców

W przypadku osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą (JDG) niezależnie od formy zakupu - za gotówkę, w leasingu, lub przy skorzystaniu z wynajmu, dopłata na zakup auta elektrycznego wynosi 30 tysięcy. Dodatkowe 10 tysięcy można uzyskać za zezłomowanie posiadanego wcześniej samochodu.



1,6 miliarda na dopłaty nowych samochodów w Polsce

Według dokumentów, które Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawił do konsultacji społecznych, wsparcie zakupu, leasingu, wynajmu długoterminowego pojazdów zeroemisyjnych będzie finansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). Na nowy instrument wsparcia, w kamieniu milowym dla działania E4Ga, przyznano kwotę ponad 1,6 mld zł (373 750 000 euro).



Zgodnie z Decyzją wykonawczą Rady UE, ogłoszenie programu ma nastąpić do końca 2024 r., do II kwartału 2025 r. ma nastąpić wypłata 25 proc. puli wsparcia KPO na rzecz beneficjentów, a pozostałe 75 proc. trafi na konta uczestników programu do II kwartału 2026 r. Co ważne, najpierw należy dokonać wpłaty z własnych środków, a potem, po odbiorze pojazdu, ubiegać się o przyznanie dofinansowania.