Z najnowszych danych Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego wynika, że w 2024 roku Polacy zarejestrowali w Polsce ponad 175,1 tys. nowych samochodów. To wciąż zdecydowanie mniej niż tzw. klienci biznesowi, ale w stosunku do 2023 roku wynik był lepszy o – uwaga - rekordowe 34,1 proc.

7 tys. kary za auto spalinowe podziałało. Polacy rzucili się do salonów

Wszystko wskazuje na to, że głównym motorem, który zachęcił Polaków do odwiedzenia salonów, były doniesienia o większych karach, jakie od 1 stycznia tego roku producenci samochodów płacą w UE za przekroczenie norm emisji spalin (przepisy CAFE).

Nie dziwi więc, że Polacy masowo rzucili się do salonów, by kupić nowe auto, zanim do jego ceny doliczona zostanie kara za przekroczenie nowych limitów emisji CO2. Które marki i modele najwięcej zyskały na tym trendzie?