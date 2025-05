Ceny nowych samochodów wystrzeliły. Polityka Trumpa zbiera żniwo

Donald Trump jeszcze przed wyborami prezydenckimi deklarował wprowadzenie ceł na szereg krajów, by rozruszać rodzimą gospodarkę. Po powrocie do Białego Domu obietnicę spełnił, jednak efekty tych decyzji pokazują, że nie do końca prowadzą one do wzmocnienia Stanów Zjednoczonych. Przynajmniej w przypadku rynku motoryzacyjnego.