Nowe przepisy mają wprowadzić zwolnienie z ceł dla pojazdów montowanych w USA, pod warunkiem że przynajmniej 85 proc. części pochodzi z krajowego rynku. Do tej pory auta produkowane w Stanach Zjednoczonych były obciążone cłem, jeśli zawierały komponenty sprowadzane z zagranicy. Teraz, dzięki nowym regulacjom, tylko samochody zdominowane przez amerykańskie części będą traktowane ulgowo.

Decyzja ta jest reakcją na apel producentów, którzy domagali się ulg, twierdząc, że wysokie cła podniosłyby koszty produkcji, a w dłuższym czasie mogłyby zagrozić miejscom pracy w amerykańskich zakładach. Producenci, tacy jak Ford czy GM, wielokrotnie podkreślali, że zmiana przepisów ma na celu przyciągnięcie inwestycji do USA i skrócenie łańcuchów dostaw. Celem jest ograniczenie zależności od dostawców z innych kontynentów.

Zmiany przewidują również 15-procentowy zwrot kosztów dla producentów, którzy importują części objęte dodatkowymi opłatami celnymi. Zwrot ma na celu złagodzenie skutków podwyżek cen spowodowanych nowymi taryfami. Poza tym producenci zostaną zwolnieni z płacenia innych ceł, w tym m.in. na stal i aluminium, co daje im przestrzeń do dalszej optymalizacji kosztów.

Choć te ulgi dotyczą tylko amerykańskich producentów, ich wpływ będzie miał znaczenie dla globalnego łańcucha dostaw, w tym także dla europejskich firm motoryzacyjnych, które zmuszone będą dostosować się do nowej rzeczywistości.

Donald Trump musiał się zastanowić, co zrobić w kwestii ceł. Presja ze strony producentów rosła każdego dnia.

Zmiany w amerykańskim systemie celnym mogą mieć poważne konsekwencje dla polskiego przemysłu motoryzacyjnego. Polska jest jednym z największych europejskich eksporterów części i komponentów samochodowych do USA, a wprowadzenie wyższych ceł na części samochodowe, które zaczną obowiązywać 3 maja, może wpłynąć na konkurencyjność polskich producentów. Obecna sytuacja sprawia, że firmy muszą dostosować swoje strategie produkcji i dystrybucji, aby uniknąć wyższych kosztów.

Dzięki ogłoszonym ulgach Trump stara się przekonać do siebie wyborców związanych z przemysłem motoryzacyjnym, podkreślając, że to on, jako prezydent, dba o amerykańskie miejsca pracy. Takie posunięcie może pomóc w utrzymaniu poparcia wśród pracowników branży, a także wśród ich rodzin i społeczności lokalnych.