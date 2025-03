Donald Trump ogłosił, że od 3 kwietnia wszystkie samochody wyprodukowane poza USA będą objęte cłem w wysokości 25 procent. W znaczny sposób uderzy to również w europejskich producentów samochodów. Tymczasem w Unii Europejskiej wciąż obowiązują przepisy, dzięki którym Tesla w ciągu roku może zarobić miliard dolarów za nic!

Zaostrzone przepisy weszły w życie 1 stycznia i określiły średnią emisją z samochodów na 93,6 g CO2 na km. To poziom, którego nie spełniają nawet samochody hybrydowe. W efekcie producenci są w stanie uniknąć kar za przekroczenie limitu, dopiero wtedy gdy między 20 a 25 proc. sprzedaży będą stanowiły samochody elektryczne, o emisji zerowej. Problem jest jednak jeden - obecnie sprzedaż aut bateryjnych w Unii Europejskiej stanowi 14, a nie 25 procent.

Producenci znaleźli więc sposób na to by, kar nie płacić. Jest legalny i również kosztowny, ale znacznie tańszy. Firmy łączą się w tzw. grupy emisyjne, dzięki czemu emisja spalin samochodów produkowanych przez zrzeszone koncerny jest liczona wspólnie. W ten sposób producenci, który produkują dużo samochodów elektrycznych i mają "nadwyżkę" emisji, mogą ją udostępnić innym producentom. Oczywiście - nie za darmo.

Przykładowo Mercedes łączy się z markami należącymi do chińskiego koncernu Geely, czyli realizującym z nadwyżką wymogi sprzedaży aut elektrycznych Volvo i siostrzaną dla Volvo, a oferującą wyłącznie auta elektryczne marką Polestar. W grupie jest jeszcze Smart, który również sprzedaje wyłącznie auta bateryjne, a jest spółką joint-venture Mercedesa i Geely. Analitycy spodziewają się, że Chińczycy dzięki tej umowie zarobią 300 mln euro.

Tesla może zarobić 1 mld euro na prawach do emisji spalin

Jednak największym beneficjentem grup będzie Tesla, która może zarobić na sprzedaży praw emisyjnych nawet miliard euro. Ponieważ firma ta oferuje tylko samochody elektryczne, to ma duże nadwyżki praw emisyjnych. W efekcie do jej grupy dołączyły Stellantis, Ford, Toyota, Mazda, Subaru, a ostatnio - Honda i Suzuki.

Szacuje się, że sprzedaż jednego auta elektrycznego pozwala zrównoważyć sprzedaż od trzech do czterech samochodów z silnikami spalinowymi. By Tesla mogła wywiązać się z umowy, będzie musiała utrzymywać sprzedaż w Europie na wysokim poziomie i to może być największym wyzwaniem dla amerykańskiego koncernu.