Blisko 77 proc. ankietowanych było zdania, że naprawa nowego samochodu jest bardziej czasochłonna niż starszego pojazdu. Biorąc pod uwagę, że auta przynajmniej przez okres ochrony gwarancyjnej serwisowane są głównie w ASO, słowo "nowego" trzeba tu raczej rozumieć, jako pojazd w wieku od przynajmniej 3 do 5 lat (tyle trwa z reguły finansowanie nowego samochodu).

Zaledwie 14 proc. mechaników uznało, że więcej czasu poświęcają na serwis starszych aut, a 9 proc. nie miało w tej kwestii zdania. Co ciekawe, wszyscy z ankietowanych zdają się mieć rację. W przypadku nowszych aut, jako główny powód problemów ankietowani wymieniali "złożoność systemów elektronicznych" (37 proc. głosów) oraz "utrudniony dostęp do odpowiednich narzędzi diagnostycznych" (ponad 15 proc. głosów).

utrudniony dostęp do elementów wymagających naprawy,

Co się psuje w nowych autach? Mechanicy mówią wprost

Dane te wyraźnie pokazują, że największe wyzwania serwisowe koncentrują się wokół zaawansowanych technologii. Dla niezależnych warsztatów oznacza to konieczność stałego inwestowania w rozwój i szkolenia. Jednocześnie klasyczne usterki mechaniczne, choć nadal obecne, schodzą tutaj na dalszy plan

Mechanicy zwracają też uwagę na obniżającą się jakość. Wśród przyczyn wyższej awaryjności takich aut wymieniają np. "niską jakość części i materiałów" określając je mianem "zbyt lekkich" lub "mało trwałych", co przekłada się na szybsze zużycie. Wiele odpowiedzi podkreślało również negatywne skutki proekologicznych rozwiązań, takich jak systemy redukcji emisji spalin czy serwis olejowy w trybie "long life". Pojawiały się nawet głosy, że niektóre modele samochodów trafiają na rynek bez odpowiednich testów wytrzymałościowych.

Podobną zależność można też zaobserwować w stosunku do przebiegu. W odniesieniu do liczby pokonanych kilometrów ryzyko skokowo wzrasta po przekroczeniu "magicznej" granicy 200 tys. km. Dla zakresu od 201 tys. km do 250 tys. km wynosi już 45,38 proc, a dla 251-300 tys. km - aż 54,49 proc.