Każdy kierowca, który miał okazję jeździć Maluchem czy Fiatem 125P, doskonale pamięta ręcznie regulowane pasy bezpieczeństwa. W tamtych czasach zapięcie pasa wymagało ręcznego dociągnięcia taśmy na specjalnej klamerce, co było nie tylko niewygodne, ale również mało bezpieczne. Pasy bezpieczeństwa stały się obowiązkowym wyposażeniem polskich aut już w 1972 roku, jednak początkowo dotyczyło to jedynie przednich siedzeń.

Bez tego prostego rozwiązania klamra po rozpięciu pasa zjeżdżałaby w dół, często lądując na podłodze samochodu lub między siedzeniem a słupkiem. Powodowałoby to konieczność szukania klamry przy każdym wsiadaniu do auta, co nie tylko jest niewygodne, ale może również prowadzić do uszkodzeń - na przykład przytrzaśnięcia klamry drzwiami i uszkodzenia lakieru.