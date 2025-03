Wprowadzenie wysokich ceł będzie miało wpływ na całą gospodarkę światową, bowiem Stany Zjednoczone są dużym rynkiem samochodowym, a znaczna część sprzedawanych w tym kraju pojazdów pochodzi z importu. W 2023 roku do USA przywieziono około 8 mln samochodów, co stanowiło połowę całej sprzedaży. Około 4 mln mln z nich wyprodukowano w Meksyku i Kanadzie, resztę - w Korei Południowej (1,54 mln), Japonii (1,38 mln) i Europie. Wśród krajów europejskich wiodącymi eksporterami są Niemcy (447 tys.), Wielka Brytania (97 tys.), Słowacja (93 tys.) i Szwecja (88 tys.). Ponadto w USA sprzedano niespełna 107 tys. samochodów wyprodukowanych w Chinach.

Na ogłoszenie ceł jako pierwsze zareagowały światowe giełdy. Ceny akcji Porsche, Mercedesa i BMW na giełdzie we Frankfurcie spadły w czwartek rano o ponad 4 proc, a akcje Stellantisa, do którego należą m.in. Jeep, Peugeot i Fiat, który jest notowany na giełdzie w Paryżu - o ponad 6 proc.

"Branża wzywa obie strony do natychmiastowego spotkania się i zawarcia umowy, która będzie korzystna dla wszystkich" - powiedział Mike Hawes, dyrektor generalny Society of Motor Manufacturers and Traders. Brytyjski przemysł motoryzacyjny zdominowany jest przez firmy zagraniczne, do największych producentów zaliczają się Nissan, Stellantis oraz BMW.